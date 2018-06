Eduardo Campos cumprimenta foliões e dança frevo em Pernambuco

Recife - O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, provável candidato à Presidência pelo PSB, circulou pelas ruas do Centro do Recife, na manhã deste sábado, cumprimentando foliões e até arriscou dançar frevo no desfile do Galo da Madrugada. Com bom humor, sem falar de política, Campos voltou a afirmar que este será um carnaval de muita paz em Pernambuco.

"Estou feliz em ver mais uma edição do Galo da Madrugada. Será uma festa de muita tranquilidade", disse o governador.

Ao longo da caminhada, Campos foi acompanhado do secretário da Fazenda, Paulo Câmara, apresentado nesta semana como o nome do PSB para disputar a eleição estadual, e do prefeito da cidade, Geraldo Julio, do mesmo partido.

No corredor da folia ainda houve um rápido protesto de alguns ativistas do movimento chamado Direitos Urbanis contra a construção de edifícios em áreas que poderiam dar espaço a centros de lazer públicos.