O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). tem 57% das intenções de voto no Estado, segundo pesquisa Vox Populi divulgada ontem pela TV Bandeirantes. Seu adversário mais próximo é o peemedebista Jarbas Vasconcellos, com 28%. A pesquisa mediu a influência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sucessão estadual: 49% afirmaram que votariam no candidato apoiado por ele.