Eduardo Campos vai a 60% contra 24% de Jarbas Em Pernambuco, o resultado da pesquisa Ibope/Estado/TV Globo aponta a vitória no primeiro turno do governador Eduardo Campos (PSB), candidato à reeleição. Ele desponta com 60% das intenções de voto - mais do que a soma de pontos de todos os adversários. Em segundo lugar, o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB) aparece com 24% da preferência do eleitorado.