Educação: bandeira para 2008 Depois do Cidade Limpa, Kassab já assume outra bandeira ambiciosa para 2008: a educação. Ele promete, até o fim do ano, inaugurar 22 Centros Educacionais Unificados (CEUs) e 70 escolas - mesmo em ano eleitoral. Em novembro, já havia anunciado um pacote de medidas que incluía a ampliação do horário dos alunos na escola e realização de avaliações para os professores. E, no mês anterior, falou da intenção de construir 500 creches por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs) para reduzir o déficit de vagas na rede pública. Para a secretária de Educação na gestão Marta Suplicy, Cida Perez, esses anúncios ainda não resultaram em melhora da educação da capital. "Acho que (a educação) piorou." Ela diz temer pelo modelo de PPP na Prefeitura. "Na Inglaterra, o poder público não conseguiu pagar o aluguel das escolas. Passaram a cobrar mensalidade dos alunos."