Ego nos pés ACM Neto está todo prosa. Praticamente não cabe dentro de seus sapatos sob medida depois que aquele deputadozinho gaúcho que está se lixando para a opinião pública disse em entrevista a Ricardo Brandt, aqui do Estado, que "a botina do ACM Neto bate dentro do Congresso". Nunca na história desse rapaz alguém havia evocado seus pés para reclamar brutalidade. Pelo contrário, desde a adolescência em Salvador, sempre lhe pegaram no pé para diminuí-lo. "Onde você comprou essa botinha tinha pra homem?" - cansou de ouvir bobagens do gênero no Mercado Modelo. Até hoje, mesmo em Brasília, lembram que ele calça 34 quando querem lhe tirar do sério. Por essas e por outras, o título "A botina do ACM Neto bate no Congresso", aberto em três colunas no jornal de ontem, lavou a alma do deputado. Daqui pra frente, vão olhá-lo com outros olhos no Pelourinho. ELAS POR ELAS Fidel Castro vai propor um acordo ao presidente Obama. Os EUA não mostram as fotos de presos sendo torturados por soldados americanos, mas também não reclamam das coisas que Cuba esconde na prisão. Combinado? DIRIGIR É BREGA A indústria automobilística não precisa se preocupar com isso, mas é cada vez mais moderno não ter carro em cidades como Rio e São Paulo. Repara só! Família rubro-negra Que o filho mais velho de seu Nélio Nazário tenha optado pelo Corinthians por razões profissionais, tudo bem, todo mundo entende o Fenômeno. Só não entra na cabeça do torcedor do Flamengo por que o irmão mais novo de Ronaldo (Nilo, 8 anos) está treinando há três meses no Vasco. Sem piedade Só pela cara de deboche com que ouviu a sentença pelo assassinato da menina inglesa que ele esquartejou em Goiânia, Mohammed D?Ali merecia um soco daqueles que seu nome inspira aos mais velhos. Um passinho à frente Susan Boyle, a caloura de programa de TV que encantou o mundo, deu nova melhorada no visual. Ficou a cara da Luiza Erundina! Laboratório sobre rodas Tem gente que não entende como se dá a transferência de benefícios diretos da Fórmula 1 para o automobilismo em geral. Francamente! A chamada "direção defensiva", por exemplo, foi inventada pelo Rubinho Barrichello. Ou não? Sereno choveu no molhado O ex-secretário de Comunicação do PT Marcelo Sereno disse em depoimento no processo do mensalão que José Dirceu não mandava nem no PT quando era ministro. E vice-versa, né? Graças a Deus! Enfim uma boa notícia: Mário Gomes desistiu de ingressar no PTB. Política não é lugar para ex-galã!