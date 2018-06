Elas homenageiam Paulinho da Viola Cinco diferentes gerações de cantoras fazem um show em homenagem a Paulinho da Viola. O motivo: comemoração dos 40 anos de lançamento do primeiro disco do cantor. Entre as grandes vozes da noite, Alaíde Costa, Célia, Cida Moreira, Fabiana Cozza. Sesc Pinheiros. Rua Pais Leme, 195, Pinheiros; tel.: 3095-9400; 18 horas. R$ 15.