Eldorado AM denuncia assaltos na Rodovia dos Bandeirantes Em reportagem exclusiva, a Rádio Eldorado AM denunciou assaltos na Rodovia dos Bandeirantes. De acordo com a matéria de Camila Tuchlinski, bandidos jogam, de cima de viadutos, materiais de construção para causar acidentes e assaltar os motoristas que utilizam a rodovia. A Secretaria de Segurança Pública não tem um levantamento específico para esse tipo de ocorrência no Estado, o que torna difícil elaborar medidas de prevenção do crime. A AutoBan, concessionária que administra o sistema Anhangüera-Bandeirantes, registrou mais de dois mil acidentes nas rodovias de janeiro a julho deste ano. Essas ocorrências não estão relacionadas ao número de assaltos, pois, de acordo com a assessoria de imprensa da concessionária, crimes nas estradas ficam a cargo da polícia.