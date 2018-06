Eldorado: Sem restrição Compras: o shopping tem mais de 300 lojas. Lazer: além do ótimo cinema e do teatro, há boas opções para as crianças Não há desculpa para sair do Eldorado sem sacola. As suas 330 lojas contemplam os mais diversos gostos e bolsos. No mês passado, foram abertas lojas das marcas Collins e Karen Stein, que se juntaram a outras como Ellus, Handbook, TNG, Chamber?s, Gregory, Fillity, C&A e Renner. Está prevista ainda para este mês a chegada da marca de moda feminina Mercearia. O shopping é conhecido por investir em atrações para as crianças. Há o Parque da Mônica, o Laser Shots, o espaço de games Playland e a pista de patinação no gelo Ice Star. Ali, patinar por meia hora custa R$ 25. Para as aulas de patinação artística e hóquei, é preciso reservar com antecedência. O espaço também possui uma boa estrutura para atrações culturais. Além das nove salas de cinema da Cinemark, o shopping tem um teatro, uma área de exposições e uma megastore da Saraiva. Na área de serviços e beleza, há o spa Fresh e o salão Jacques Janine. Fundação: 10/9/1981 Área: 73.800m2 Lojas: 330 Salas de cinema: 9 Vagas: 3.500 Estacionamento: R$ 6 (4 horas) 3 Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7810. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). www.shoppingeldorado.com.br Cadê o banheiro? Basta uma rápida caminhada pelo Eldorado para perceber que o público do shopping não segue um único perfil. Os engravatados estão ganhando espaço, por conta do prédio comercial Eldorado, que é ligado ao shopping por uma passarela. Mas estudantes, idosos e famílias são vistos transitando pelos pisos, que são bem-interligados por escadas rolantes que têm continuidade. Só não tenha pressa para ir ao banheiro: o Guia levou pelo menos cinco minutos para achar algum, já que não há nenhum no térreo. O Family Room, banheiro especial para pais, mães e crianças, seria mais interessante se não fosse tão abafado - e se não estivesse escondido atrás do restaurante The Fifties. Proibido parar O Eldorado mantém, há sete anos, um programa voltado a que tem mais de 55 anos. O Feliz Idade promove oficinas de arte e aulas de coral, dança de salão, ioga e flauta, entre outras. Bem-sucedido, o projeto tem hoje 330 participantes, que fazem do shopping um ponto de encontro. Quem frequenta as aulas também ganha descontos em algumas das lojas do espaço, como a Levi?s e a Empório Naka. Vá de ônibus Desde o mês passado, passageiros da Azul Linhas Aéreas têm transporte grátis no trajeto Eldorado-Viracopos (Campinas) - tanto para ir quanto para voltar. Velozes e vaidosos Os seguranças do Eldorado nem sempre acertam na hora de dar informações - um deles não sabia que o Family Room estava logo ao seu lado, por exemplo. Mas não há funcionários mais alinhados do que eles por ali. Vestidos com quepe e farda, eles parecem saídos de um seriado da década de 80. Têm até ?viatura?: os seguranças dos pisos internos ganharam seis patinetes motorizadas para transitar. Assim, eles ganham tempo para percorrer os andares e atender ocorrências. Quem sabe agora também consigam conhecer melhor o shopping. Deposite ou doe A sete chaves Em tempos de crise, se você tem joias, dinheiro ou papéis de valor, é melhor deixá-los bem-guardados. No primeiro subsolo do shopping, você acha o cofre que combina com o seu patrimônio na KT Cofres. Há modelos nacionais e importados, de tamanhos variados. Às crianças Ir de carro ao Eldorado em toda primeira segunda-feira do mês também é um gesto solidário. A renda total arrecadada pelo estacionamento neste dia (que é, em média, R$ 40 mil) é destinada ao Graac (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).