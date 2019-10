'Ele já acordou nos escombros', diz irmão do sobrevivente que tirou selfie após desabamento

FORTALEZA - O estudante de Arquitetura Davi Martins, de 22 anos, enviou uma selfie para os parentes, logo após o desabamento do prédio em Fortaleza na terça-feira, 15, para mostrar que estava bem. Em poucas horas, a foto circulou por todo o País. "O Davi conta que desmaiou e já acordou nos escombros", diz Rômulo Martins, irmão do sobrevivente, de 29 anos.

Até o início da noite desta quarta-feira, 16, o Corpo de Bombeiros do Ceará confirmava três mortes e informava estar à procura de sete desaparecidos. "O desabamento foi logo depois que os meus pais saíram pra trabalhar", diz Rômulo, que é técnico de enfermagem e recebeu a notícia em Cratéus, no interior do Estado, onde vive. Davi fez o registro para tranquilizar a mãe, que estava desesperada após saber da queda do edifício.

"Ele estava calmo o tempo inteiro, não demorou pra gente conseguir falar com ele, mas a nossa mãe estava muito nervosa e ele resolveu fazer a selfie pra ela acreditar que ele estava bem”, relata Rômulo, que conta ter demorado a entender a foto. A família viveu cinco horas de angústia, até que os bombeiros conseguissem retirar Davi dos escombros. O outro irmão, Mateus, está em viagem, de lua de mel.

"Perdemos tudo que construímos, mas graças a Deus a minha família está salva", diz Rômulo. A família se mudou para o local havia sete anos, gostava do prédio e da vizinhança. Ainda segundo ele, o pai já havia estranhado a reforma que havia sido iniciada no prédio e chegou ao comentar com operários os ferros expostos das colunas.

Os Bombeiros dizem que não é possível definir qual foi a causa do colapso, mas a hipótese mais provável é a reforma na coluna de sustentação iniciada na véspera. As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) apontavam apenas "recuperação das construções", sem detalhar a obra.

Davi está internado em um hospital particular de Fortaleza, onde se recupera do trauma. Na manhã desta quarta, relatou a amigos pelo grupo de mensagens nas redes sociais que lamentava "perder a Ziohm", festa rave que vai acontecer no fim de semana.