Elefante-marinho deixa praia de Ilhabela O elefante-marinho que apareceu na última terça-feira na praia do Portinho, em Ilhabela, litoral norte Paulista, foi embora no início desta madrugada. Segundo a oceanógrafa Shirley Pacheco de Souza, que acompanhou a estadia do animal em Ilhabela, o elefante-marinho deixou a praia por volta da meia-noite e meia. Vindo da região da Patagônia, ao sul da Argentina, o animal que mede cerca de 3,30 metros e pesa uma tonelada, chegou em Ilhabela provavelmente trazido por uma corrente marítima errada. As praias de Ilhabela e São Sebastião estão sendo monitoradas pela Defesa Civil, Polícia Ambiental e técnicos da FundaMar, que estão verificando se o elefante-marinho não vai parar em outra praia. Esta foi a primeira vez que um animal desta espécie visitou a região do litoral norte.