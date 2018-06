A votação da PEC do Trabalho Escravo, que prevê expropriação de terras onde for localizado trabalho em condições análogas às da escravidão, deve ser adiada para a próxima legislatura. Líderes querem evitar o debate no ano eleitoral. O projeto é de 2001. No ano passado, o presidente da Câmara, Michel Temer (foto), mostrou disposição de colocá-lo em votação.