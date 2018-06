Eleito anuncia auditoria em todos os contratos

O governador eleito da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), declarou ontem que mandará fazer uma auditoria em todos os contratos feitos este ano pelo governador José Maranhão (PMDB). Ele também já havia dito que quer ser informado pelo atual governo de todos os gastos previstos até o dia 31 de dezembro. Ontem, durante reunião com os secretários estaduais, Maranhão disse que as contas públicas do Estado são transparentes e estão disponíveis na internet: "Vamos agir com transparência, como sempre fizemos." Coutinho será recebido na sexta-feira pelo atual governador.