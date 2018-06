Eleitorado cresceu 9,25% em relação a 2002 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o número total de eleitores do País. Ao todo, 125.913.479 brasileiros estão aptos a votar nas eleições de outubro, nos 5.565 municípios e em 93 países. Em comparação ao eleitorado de outubro de 2002, houve crescimento de 9,25%. O estado de São Paulo, com 28.037.734 eleitores, é o maior colégio eleitoral do Brasil, respondendo por 22,27% do total de votantes. Em segundo lugar está Minas Gerais com 10,86% do total; em terceiro, Rio de Janeiro, com 8,65%; em quarto, Bahia, com 7,23%; e em quinto, Rio Grande do Sul, com 6,16% do total. Os menores colégios eleitorais estão na região Norte, sendo Roraima o estado com o menor eleitorado com apenas 233.596 votantes, seguido por Amapá com 360.614, Acre com 412.840, Tocantins com 882.728 e Rondônia 988.631. No estado de São Paulo, estão o maior e o menor colégio eleitoral do país, em termos municipais. O maior é São Paulo, com 7.593.144 eleitores. O menor é Borá, com 834 eleitores. A lista com o eleitorado de todos os estados e municípios está disponível no site do TSE no item "Eleições 2006". No Brasil, existem 91.037 locais de votação; no exterior, são 207. Os 86.360 eleitores residentes no exterior (0,07% do total) votam apenas para presidente da República e vice.