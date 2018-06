Eleitores consideram candidatos agressivos

Munido dessa análise, o marqueteiro João Santana pediu à candidata do PT, no intervalo do primeiro para o segundo bloco, que baixasse o tom em seus comentários, mesmo nos revides.

"Não estou dizendo que você mente. Estou dizendo que você é muito mal informado", insistiu Dilma em uma de suas réplicas, já seguindo a nova ordem. Diante da reprovação de sua estratégia no início do debate, a petista fez de tudo para jogar em Serra a imagem de mais agressivo.

"Foi ele que começou com as estocadas", endossou o candidato a vice, Michel Temer (PMDB-SP), ainda no estúdio. "Isso não contribui em nada para o esclarecimento das propostas."

No fim do programa, quando eleitores de Dilma já davam sinal verde para a correção de rota, a senadora eleita Marta Suplicy (PT-SP) insistiu para carimbar Serra como provocador. "Ninguém pode fazer um debate tão agressivo e, nas considerações finais, pregar a campanha da fraternidade", ironizou ela.