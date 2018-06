Eleitores terão de levar documento com foto

Para votar neste ano, os eleitores terão de apresentar obrigatoriamente o título e um documento de identidade com foto. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores que portarem apenas o título não poderão votar. Aqueles que perderam o título terão de pedir uma segunda via. Caso contrário, também não poderão votar. A nova exigência está prevista numa lei do ano passado e tem o objetivo de evitar que um eleitor vote no lugar de outro. Entre os documentos com foto que serão aceitos no dia da votação estão a carteira de identidade (RG), a carteira de trabalho ou de habilitação e o certificado de reservista.