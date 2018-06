Eleitos dizem ter agregado bens na declaração de renda

De acordo com José Almeida Junior, advogado de Confúcio Moura (PMDB-RO), a declaração de bens do peemedebista apresentou evolução de 2.117,58% em comparação ao valores de 2008 porque a mulher dele, a médica Alice Moura, vendeu oito lotes de terra que estavam em seu nome. Os recursos apurados com a venda passaram a contar da declaração do governador eleito, declarou.

Já Eduardo Marques, chefe de gabinete do ainda senador Tião Viana (PT-AC), futuro governador do Acre, explicou que o petista resolveu agregar a sua declaração os bens em nome de sua mulher, Marlúcia Cândida - o que não havia feito em 2006. Viana ainda recebeu uma herança do pai no período, disse o assessor.

A assessoria de imprensa e a Secretaria de Estado de Comunicação do Maranhão não deram resposta aos questionamentos encaminhados pela reportagem sobre a evolução patrimonial da governadora reeleita, Roseana Sarney (PMDB).