Eletrobrás afirma não ter interesse na negociação Se quiser negociar a Cesp, a quarta maior geradora de eletricidade do País, com o Palácio do Planalto, São Paulo vai esbarrar em dois pontos: setores do governo não têm interesse na compra da usina e, na eventualidade de a presidente Dilma Rousseff personalizar o assunto e decidir comprá-la, a operação não será rentável economicamente para Geraldo Alckmin (PSDB).