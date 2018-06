Eletrobrás assumirá correção sobre financiamento de Itaipu A Eletrobrás vai assumir a partir deste ano o pagamento de cerca de US$ 8 milhões anuais a título de correção monetária sobre financiamento feito pelo Paraguai para a construção de Itaipu. O Brasil já é responsável pelo pagamento de 94% do montante que é pago a título de correção monetária, uma vez que o sistema elétrico brasileiro utiliza 94% da energia produzida pela hidrelétrica. A decisão foi tomada em janeiro durante a reunião de cúpula do Mercosul, mas só foi oficializada nesta terça-feira por meio Medida Provisória. Neste ano, os recursos para pagar também a parte do Paraguai virão do Tesouro Nacional, mas, a partir de 2008, eles serão rateados entre os consumidores de energia que são abastecidos pela hidrelétrica binacional. O presidente de Itaipu, Jorge Samek, disse que o impacto para o consumidor será bastante diluído, já que a maior parte dessa correção monetária já é paga pelos brasileiros e porque a energia produzida por Itaipu é utilizada por 19 distribuidoras. "Não vai ter repercussão praticamente nenhuma do ponto de vista do consumidor. A Eletrobrás vai diluir no seu preço", afirmou Samek. Em nota, a Eletrobrás afirmou que "não haverá alteração no custo da energia para os consumidores brasileiros". O governo brasileiro, segundo fontes do setor, cedeu às pressões do governo paraguaio, já que as informações iniciais eram de que a Eletrobrás não queria alterar os termos da dívida da usina. "Não tem razão de nós estarmos sendo permanentemente criticados pelo governo paraguaio e pela imprensa paraguaia como se nós estivéssemos querendo sufocar o Paraguai", disse Samek.