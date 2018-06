Eletrobrás libera R$ 60 milhões para recuperar energia em SC

Os diretores das áreas financeira e técnica da Eletrobrás e das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) decidiram liberar linha de crédito no valor de R$ 60 milhões para a recuperação do sistema de distribuição elétrica do Estado, gravemente afetado pelas chuvas que castigam a região há mais de dois meses. A liberação dos recursos ficou acertada em reunião de emergência realizada nesta sexta-feira, 28, na sede da Eletrobrás, no Rio. O dinheiro virá da Reserva Global de Reversão, administrada pela Eletrobrás. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas SC pode ter mais chuva e deslizamentos Defesa Civil foca esforços no Morro do Baú SC tem nove rodovias totalmente interditadas Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo boletim da Celesc desta sexta, cerca de 85 mil domicílios catarinenses estão sem energia devido aos danos causados pelas enchentes. A região mais atingida é Blumenau, onde o problema afeta cerca de 20 mil pessoas e há danos em 7,9% da rede de energia elétrica. A Reserva Global de Reversão (RGR) é um fundo constituído com recursos pago pelo contribuinte através da conta de luz. Tem como finalidade investir nos serviços de energia elétrica, financiar a fontes alternativas de energia elétrica e desenvolver programas e projetos destinados ao combate ao desperdício e ao uso eficiente da energia elétrica. Os recursos equivalem a no máximo 3% da receita da concessionária prestadora de serviço e o valor é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com base no plano de investimento anual da empresa em questão.