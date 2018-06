Eletropaulo entra em cena após desgaste público A entrada em cena da AES Eletropaulo para ajudar na ampliação do cadastro dos programas de transferência de renda do governo federal ocorre num momento de desgaste da imagem da empresa. As constantes quedas de energia, especialmente na capital paulista, têm provocado insatisfação e reclamações dos consumidores e já resultaram em atritos com o Procon.