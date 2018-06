Eletropaulo restabelece energia na zona sul de São Paulo A AES Eletropaulo informou que o fornecimento de energia elétrica em pontos isolados da zona sul de São Paulo foi totalmente restabelecido, às 16 horas desta quarta-feira, 4. A região estava sem energia desde a tarde desta terça, 3, quando fortes ventos destelharam quatro hangares no Aeroporto de Congonhas, arremessando as coberturas sobre as linhas de subtransmissão de luz. Por medida de segurança, um trecho da Rua João Carlos Mallet permanece sem energia elétrica para que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros retirem os últimos destroços dos telhados dos hangares. Segundo a Eletropaulo, 90% dos 195 mil moradores afetados pela interrupção foram beneficiados com o restabelecimento da energia ainda na noite de terça, 3. Porém, algumas partes da zona sul, que foi atingida por mais de 200 raios em 20 minutos, permaneceram sem luz até esta tarde.