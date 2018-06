Eletropaulo restabelece energia nos bairros do centro de SP Os bairros de Santa Cecília, Higienópolis, Cerqueira César e o centro da capital paulista, que ficaram sem energia elétrica por toda a madrugada desta quinta-feira, 15, tiveram a luz restabelecida, segundo a Eletropaulo. A luz voltou aos bairros às 6h23, após quase cinco horas sem fornecimento de energia. Por volta da 1 hora, os técnicos da Eletropaulo tiveram que desligar parte do circuito subterrâneo de distribuição de energia, devido ao superaquecimento dos cabos de transmissão. O desligamento foi necessário como precaução e para reparos na rede subterrânea. Segundo Eletropaulo, o motivo do superaquecimento foi a grande quantidade de lixo levado pelas chuvas que caíram na cidade entre a tarde e a noite de quarta-feira, que ficou acumulado nas galerias subterrâneas. Chuva A chuva que atingiu São Paulo na quarta-feira causou vários transtornos, como o fechamento da pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, além de alagamentos e índice recorde de congestionamento. Às 19 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 160 quilômetros de congestionamento nas vias da cidade, recorde do ano para o horário, que tem média de 114 km. Até às 19 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura registrou 22 pontos de alagamento na cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer pessoas ilhadas, na zona leste e na zona sul de São Paulo. Também já havia registros de deslizamento de terra na zona leste. Os bombeiros e a Defesa Civil já haviam registrado a queda de pelo menos sete árvores, nas zonas leste e sul da cidade. Nenhuma ocorrência deixou feridos. A chuva também causou problemas nos trens do Metrô de São Paulo, que circularam com velocidade reduzida em quatro das cinco linhas, por conta da forte chuva. A restrição atingia as linhas 1- Azul (Jabaquara - Tucuruvi), 2 - Verde (Chácara Klabin - Vila Madalena), 3 - Vermelha (Corinthians - Itaquera) e 5 - Lilás (Capão Redondo - Largo Treze). Já o sistema da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operou normalmente. Texto ampliado às 8h30.