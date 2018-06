Elevador cai do 9º andar e fere 9 no interior de SP Um elevador despencou do nono andar de um prédio comercial, ontem, na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo. Nove pessoas ficaram feridas e quatro delas continuam internadas na santa casa do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o elevador tinha capacidade para seis pessoas, mas na hora do acidente transportava pelo menos 11. Segundo o Bom Dia São Paulo, da TV Globo, a polícia abriu inquérito para apurar as causas do acidente.