Elevador de obra despenca e mata nove operários em Salvador

SALVADOR - O elevador de serviço do Empresarial Thomé de Souza, prédio em construção no bairro Caminho das Árvores, região nobre de Salvador, na Bahia, despencou de uma altura de 20 andares, na manhã desta terça-feira, 9, causando a morte de operários da obra. Segundo as primeiras informações da polícia, seriam nove ou dez os trabalhadores mortos. Ainda não se sabem as causas do acidente.

Segundo relatos de operários, as vítimas chegavam para trabalhar no prédio, de 36 andares, por volta das 7h30, quando o elevador em que estavam caiu. Não houve sobreviventes dentro da cabine. A empresa responsável pela obra, a Construtora Segura, ainda não se pronunciou sobre o acidente.

Funcionários da obra afirmam que um cabo de segurança do equipamento se rompeu, causando a queda. O elevador também estaria operando acima de sua capacidade, que seria de oito passageiros. As informações não foram confirmadas pela Polícia Técnica.

Atualizada às 11h10