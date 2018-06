Elevador despenca e nove pessoas ficam feridas em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Nove pessoas ficaram feridas após o elevador de um prédio despencar na madrugada deste domingo, no centro de Porto Alegre.

Segundo a Brigada Militar, 12 pessoas estavam a bordo no momento do acidente e nove ficaram feridas. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para os hospitais de Pronto Socorro e Cristo Redentor. Três ainda seguem em atendimento. Outros três passageiros não sofreram ferimentos.

As pessoas participavam de uma festa no terraço do edifício localizado na Avenida Borges de Medeiros, uma das principais da capital gaúcha. Segundo a polícia, elas entraram no elevador no 13º andar por volta da 1h45min e a queda ocorreu a partir do terceiro andar. O caso será investigado pela Polícia Civil, mas uma das causas suspeitas é que tenha ocorrido o rompimento de um dos cabos por conta do excesso de passageiros.