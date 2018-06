Elevador responde por maior gasto em equipamento O custo com elevadores é o mais alto entre equipamentos de condomínios, segundo o Seciesp. A manutenção mensal representa cerca de 7% do valor dos condomínios em São Paulo, com custo médio de R$ 250 por elevador. "O elevador é a peça mais cara de um condomínio, custando, em média, R$ 50 mil, mas que pode chegar aos R$ 100 mil cada um. Além da questão da segurança, descuidar da manutenção dos elevadores é mau negócio para os condomínios, financeiramente falando", afirma diz o presidente do sindicato, Fábio Aranha. Segundo ele, o maior gasto dos condomínios - até 50% do orçamento total - é com o quadro de pessoal.