Elevadores da passarela Eusébio Matoso voltam a funcionar Os três elevadores e as três escadas rolantes da passarela que fica sobre a Avenida Eusébio Matoso, em frente ao shopping Eldorado, voltaram a funcionar nesta terça-feira, 1º, após ficarem um ano e meio parados. A passarela também foi adaptada para o acesso de cadeirantes e idosos. A manutenção e a limpeza da passarela ficarão sob responsabilidade da administração do shopping, após assinatura de um termo de cooperação com a Subprefeitura de Pinheiros. O shopping será responsável pela manutenção elétrica das escadas e dos elevadores, além da recuperação da pintura. Apesar disso, o cuidado com a estrutura e a segurança da passarela continuará sob responsabilidade da Prefeitura. Acompanhada do subprefeito Andrea Matarazzo, a secretária Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Mara Gabrilli, testou a passarela.