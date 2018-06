Elias Maluco é transferido para presídio em Campo Grande

SÃO PAULO - O traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, que cumpre pena pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, em 2002, foi transferido de penitenciária na manhã desta quinta-feira, 18. Ele saiu do presídio federal de Porto Velho, em Rondônia, para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Campo Grande, no Mato Grosso.

Elias chegou ao Mato Grosso por volta das 9h30 e entrou na penitenciária às 11h30, onde permanecerá em cela individual, sem receber tratamento diferenciado, segundo o presídio.