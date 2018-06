Ellen Gracie critica instituições que não protegeram L. no Pará

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, criticou neste sábado, 8, as instituições que não conseguiram proteger a menor L., de 15 anos, que ficou presa em uma cela com 20 homens durante 26 dias em Abaetetuba, no interior do Pará. "Neste caso várias instituições não funcionaram. É realmente um caso teratológico. Um caso extremo, que esperamos nunca mais venha a se repetir", afirmou a ministra na abertura da solenidade do Dia da Justiça, em Brasília. Juíza admite saber da prisão de L. em Abaetetuba Segundo ela, o Judiciário do Pará implantará um banco de dados sobre a população carcerária no Estado, para que os juízes possam ter informações online sobre a situação dos presos. "Isso poderá evitar outras fatos semelhantes no futuro", afirmou a ministra. Ellen Gracie disse ainda que Corregedoria da Justiça está apurando os fatos, e que foi determinada a abertura de processo administrativo para apurar responsabilidades.