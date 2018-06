Em 2010, 89 pessoas morreram atingidas por raios no Brasil

SÃO PAULO - Em 2010, 89 pessoas morreram em todo o País, vítimas de raios. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o número é inferior a média registrada entre 2000 e 2009. De acordo com dados preliminares, neste ano já foram registrados 28 mortes no Brasil.

Do ano passado, São Paulo é o Estado líder em vítimas, com 12 mortes. Em seguida vem o Pará, com oito, seguido de Minas Gerais e Tocantins, com sete, cada.

Das pessoas mortas por raios, 82% eram homens. A faixa etária entre 20 e 39 anos predominou em quase metade das vítimas. A maioria das mortes no ano passado ocorreu durante a primavera: 40%, quase o mesmo registrado no verão, de 36%.

A média, porém, é que a maioria das mortes aconteceram no verão: 45%, de acordo com o levantamento feito entre 2000 e 2009. É nessa estação que caem mais raios no Brasil, informa o Inpe.

O Sudeste teve 29% das ocorrências na última década. Em 61% dos casos, a morte foi registrada em alguma zona rural do País.