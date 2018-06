Em 2012, parlamentar terá de indicar emenda A Assembleia Legislativa de São Paulo apresentou ontem duas propostas que visam a dar mais transparência ao sistema de emendas parlamentares. Uma delas prevê que cada deputado estadual, já no Orçamento de 2012, indique suas emendas com os respectivos valores, objeto e entidade ou prefeitura destinatária. A outra cria um módulo específico no Sistema de Gerenciamento do Orçamento (Sigeo), no qual, ao fim de cada semestre, serão divulgadas as emendas, bem como seus detalhes: autor, valor e beneficiários.