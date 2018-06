Em 40 dias, Viracopos pode ter capacidade duplicada O aeroporto de Viracopos, na região de Campinas, pista apontada como uma das soluções para desafogar o tráfego aéreo de Congonhas, pode ter a capacidade duplicada em 40 dias apenas com pequenas obras e manutenção. A afirmação foi feita pelo presidente da Infraero, José Carlos Pereira, na CPI do Apagão na Câmara. Segundo ele, Viracopos opera hoje com uma folga entre 1,2 milhão e 1,3 milhão de passageiros, por causa das próprias limitações. "Viracopos é um aeroporto essencialmente cargueiro. Tem 11 vagas para estacionar aviões", disse o presidente da Infraero. No momento, afirmou, essa dimensão atende à demanda. "Mas é absolutamente necessário preparar Viracopos para uma procura maior." De acordo com o presidente, a intenção é que, até março, o aeroporto possa receber entre 4 milhões e 4,5 milhões de passageiros por ano. Entre as obras necessárias, ele listou adequação de salas de embarque e de desembarque, além de trabalhos de manutenção na pista. Sobre o aeroporto de Jundiaí, embora não seja uma pista administrada pela Infraero, Pereira fez elogios. "Reconheço que é uma excelente alternativa para desviar a aviação geral. Quanto ao uso do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, o presidente da Infraero concordou que ele pode ser usado para desafogar Congonhas, mas alertou para que não ocorra com essa pista o mesmo que houve em Congonhas. "Ele (Santos Dumont) teve um aumento muito grande em passageiros", observou Pereira. Alguns problemas a serem sanados são o enrocamento (proteção de pedras) e a reparação de atrito de pista. O presidente da Infraero também considera que o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), "ainda é muito ocioso" e tem problemas de layout interno que podem ser resolvidos mais rapidamente. "Pode duplicar a capacidade só com trabalho de arquitetura", afirmou. Segundo ele, Confins suporta até mesmo a construção de mais uma pista. FRASES Jorge Kersul Filho Chefe do Cenipa "Existem responsáveis por verificar as condições da pista e a gente tem de confiar no trabalho deles. Senão, vamos duvidar de tudo. E a gente tem de acreditar que cada um está fazendo o seu trabalho" José Carlos Pereira Presidente da Infraero "Viracopos é um aeroporto essencialmente cargueiro. Tem 11 vagas para estacionar aviões. Mas é absolutamente necessário preparar Viracopos para uma procura maior"