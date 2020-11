Em 5º dia de apagão, energia começa a voltar de forma racionada no Amapá

No quinto dia de apagão, o fornecimento de energia começou a ser restabelecido no Amapá neste sábado, 7, embora ainda seja insuficiente. Segundo o Ministério de Minas e Energia, Macapá está com 33% da carga típica para o horário. A perspectiva é de retorno paulatino e racionado até uma normalização em cerca de 10 dias. Ao menos 13 dos 16 municípios do Estado foram afetados.

Segundo o governo estadual, um cronograma de racionamento para os próximos dias será divulgado ainda neste sábado. “Ao longo do dia, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) está testando adequações e ajustes no sistema. O rodízio será em turnos de 6 horas”, diz comunicado.

A retomada ainda não atende a todas as áreas da capital. A historiadora Marcella Viana, de 27 anos, relata que a energia ainda não havia voltado onde mora ao menos até as 11h10. "Está como uma espécie de racionamento, ninguém sabe ontem tem e onde não tem. O bairro do Muca, onde moro, não tem energia, nem água ainda, por exemplo, desde o inicio do apagão."

Com a falta do abastecimento de água, ela não conseguiu encontrar galões, garrafões ou gelo. "Só em pequenas garrafas (de 500 ml). O pacote que antes era por volta de R$ 10, tem gente vendendo a R$ 20", comenta. "A preocupação agora é com a comida. Todo mundo com medo de comprar e perder."

A população local também tem enfrentado escassez de água, alimentos e combustível. Cerca de 86 mil pessoas vivem no Estado, das quais mais de 85% ficaram sem energia, o que motivou protestos na sexta-feira, 6. Moradores chegaram a recorrer até o Rio Amazonas para conseguir água.

Por causa do desabastecimento, neste sábado, o governo estadual começou a distribuir 15 mil caixas de hipoclorito de sódio a 2,5% a população dos municípios atingidos, para ser diluído em um litro de água. Segundo a gestão, "o produto tem a finalidade de fazer a desinfecção da água e torná-la boa para consumo, prevenindo enfermidades de veiculação hídrica".

"O objetivo é prevenir doenças oportunistas que podem ser geradas com o consumo de água não própria. Além da distribuição, as equipes da SVS (Superintendência de Vigilância em Saúde) irão atuar na orientação do uso correto do hipoclorito", alega.

Na madrugada, a energia foi reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) após a conclusão dos reparos em um dos transformadores da subestação de energia atingida por incêndio há 5 dias, ainda de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Na sexta-feira, o governo federal chegou a anunciar que 70% das necessidades energéticas do Estado seriam restabelecidas ainda naquele dia, o que não ocorreu.

O conserto do equipamento foi concluído às 3 horas da manhã. O religamento teria exigido um tempo para aquecimento e monitoramento de características técnicas. Os primeiros consumidores começaram a receber eletricidade às 4h19. A operação começou com uma carga de 20 megawatts (MW) de potência, que foi elevada para 30 MW às 5h05 e chegou a 50 MW às 5h36.

No momento, são atendidos 80 MW, sendo metade pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) e metade pela Usina Hidrelétrica Coracy Nunes, localizada no próprio Amapá.

Ainda segundo o ministério, o processo de aumento de carga e ligação de mais consumidores está em curso, pois a tomada de carga pela rede de distribuição demanda manobras em campo que levam tempo para ser concretizadas.

Por meio dos Ministérios da Defesa e de Minas e Energia, foram enviados geradores de emergência e óleo diesel na noite de sexta. “A previsão é de que a situação será plenamente normalizada em aproximadamente 10 dias”, declarou, em nota.

Em Macapá, a Prefeitura manteve a distribuição de água para moradores desabastecidos em ao menos três pontos da cidade para este sábado.

Na terça-feira, 3, um incêndio atingiu um dos transformadores da subestação de Macapá, causando a interrupção no fornecimento de energia. As circunstâncias serão apuradas em um inquérito civil aberto pelo Ministério Público Federal (MPF) na quinta-feira, 5.

Por causa da situação, Macapá está em estado de calamidade pública desde quinta-feira. Na mesma data, o governo estadual decretou emergência.

Presidente do Senado e ministro visitarão Amapá; senador confirma racionamento de energia

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, viajarão para Macapá na tarde deste sábado, 7, com chegada prevista para as 16h30. A comitiva deve realizar uma visita técnica à subestação de rebaixamento de carga da empresa Isolux. No domingo, 8, está prevista outra inspeção dos trabalhos, no município de Laranjal do Jari.

Após o religamento de parte da carga de eletricidade, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) confirmou que o atendimento aos moradores será feito em forma de “racionamento”, com fornecimento intercalado.

“Aos poucos a energia retorna em alguns locais do estado do Amapá, na capital Macapá e em Santana. Estamos a partir de agora em um sistema de racionamento. Alguns bairros vão ter energia fornecida por algumas horas, e haverá um sistema de alternância com outros bairros. É uma situação pelo menor melhor que o caos e o drama que estava anteriormente”, afirmou, em vídeo no Instagram. “Permanece em alguns bairros a falta d’água e a situação ainda é delicada em muitos locais do Estado”, completou.

Moradores protestam por falta de energia e água

Moradores de Macapá realizaram protestos pela cidade ao longo da noite desta sexta-feira, 6, mais dias de três dias depois que um incêndio na subestação Macapá deixou 13 dos 16 municípios do Amapá sem abastecimento de energia elétrica. Em vários pontos da capital, as pessoas foram às ruas para reivindicar energia elétrica e água.

Em frente ao Residencial São José, no bairro de Buritizal, os moradores atearam fogo em pneus, caixas e ferros por volta das 20 horas, interditando os dois sentidos da rua Claudomiro de Moraes. Cerca de duas horas depois, viaturas da Polícia Civil chegaram ao local e dispersaram a multidão com tiros.

A situação se repetiu por volta das 23 horas, no bairro vizinho do Muca. Por ali, os manifestantes também entraram em atrito com a polícia em vários pontos das avenidas Saturno e Júpiter, altura do Jardim Marco Zero.