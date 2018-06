Em ação de 9 minutos, ladrões levam R$ 9,8 mi, no maior assalto de 2007

Nove minutos foram suficientes para um grupo com dez homens encapuzados fazer o maior assalto do ano no Estado e roubar R$ 9,8 milhões da transportadora de valores Prosegur, no Cambuci, região central. Com fuzis AR-15, espingardas calibre 12 e metralhadoras, os bandidos entraram pelos fundos do prédio de segurança máxima. Pularam o muro sem nenhum vigia perceber, serraram dois cadeados de uma porta e, para chegar à sala onde estava o dinheiro, abriram um buraco de um metro quadrado na parede da tesouraria usando um gel explosivo comumente empregado em ações terroristas e obras subterrâneas. O crime ocorreu por volta da meia-noite de anteontem. Apesar de todos os alarmes do local, o bando ainda escolheu as notas mais altas de R$ 50 e R$ 100 e saiu do prédio levando todo o montante dentro de sacos. Inicialmente, a polícia havia informado que os assaltantes teriam roubado R$ 20 milhões. A ação foi filmada pelo circuito interno de TV, que está sendo analisado agora pela polícia. Até as 21 horas, ninguém havia sido preso. Os investigadores não descartam a hipótese de envolvimento de funcionários da empresa no roubo. Enquanto os criminosos agiam, havia pelo menos oito empregados na unidade. Um deles escutou o estrondo dos explosivos e chamou a Polícia Militar. Após a ligação, o funcionário teria se juntado a outros sete e se trancado em guaritas blindadas. Quando os policiais chegaram, o bando já tinha ido embora. De acordo com o delegado Ruy Ferraz Fontes, titular da Delegacia de Roubo a Bancos do Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado (Deic), na tesouraria o dinheiro é separado até ser colocado nos carros-fortes. Fontes disse que havia um grande cofre em uma sala ao lado, onde o grupo não entrou. "Eles não se preocuparam com o cofre porque não queriam perder tempo e colocar a operação em risco." Durante o dia, os funcionários estavam apreensivos e ninguém quis falar sobre o caso. Nos arredores do prédio, seguranças armados da empresa faziam rondas. A transportadora informou que na unidade trabalham 800 pessoas. Segundo a Prosegur, a identificação do dinheiro será complicada, pois as notas não estavam numeradas em série. FRASE Ruy Ferraz Delegado titular do Deic "Os caras conheciam bem o lugar, sabiam tudo sobre a empresa e estavam bem preparados"