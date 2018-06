Em agenda casada com presidente, Dilma recebe apoio de petroleiros Às vésperas do segundo turno das eleições, a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, manteve ontem a agenda casada com a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Horas depois de o presidente visitar navio plataforma, no Rio, que dará início à produção de petróleo da camada pré-sal do campo de Tupi, na Bacia de Santos, Dilma recebeu o apoio de representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP), defendeu a Petrobrás e acusou os tucanos de quererem privatizar a estatal.