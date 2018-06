Em Barretos, Mega-Sena sorteia R$ 5 milhões nesta quarta

O sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, 26, vai ser feito na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. A loteria deve pagar R$ 5 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1.103.

O sorteio será às 20 horas (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas em uma das 9 mil lotéricas do País, até as 19 horas.

Após acumular no concurso anterior, a Lotomania pode realizar os sonhos dos apostadores com o prêmio de R$ 1 milhão na faixa principal de premiação do concurso 961. O sorteio também está marcado para às 20h desta quarta.