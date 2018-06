Em Bauru, Mercadante promete sistema de trens mais velozes

Acompanhado da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, dos candidatos a vice, ao Senado e de muitos aspirantes à Câmara dos Deputados e à Assembleia paulista, Mercadante participou de encontro com prefeitos da região e empenhou-se em motivar os cabos eleitorais para a campanha que se inicia. Tanto ele quanto Dilma focaram seus discursos na promessa de obras de infraestrutura para alavancar o desenvolvimento.

Mercadante voltou a prometer uma revisão completa no sistema de pedágios, para baixar as tarifas. A "deixa" sobre o novo sistema de trens foi dada por Dilma, que falou de ferrovias e aeroportos, que seriam construídos com recursos públicos e privados.

O programa foi fechado com uma caminhada pelo calçadão da área central da cidade. Não houve o discurso previsto para Dilma. Ele alegou compromissos urgentes, ainda ontem, no Rio.

Presente na reunião dos petistas com líderes da região, o prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, do PMDB, disse que ali estava "como prefeito" e pretende fazer o mesmo com Serra.