Em bingo, PM recolhe 37 caça-níqueis A Polícia Militar apreendeu 37 máquinas caça-níqueis em um bingo clandestino, no início da tarde de ontem, no Jardim Paulista, zona sul de São Paulo. Os PMs faziam um patrulhamento quando desconfiaram da movimentação no imóvel onde funcionava a jogatina, na Alameda Franca. Seis clientes e um funcionário foram encaminhados ao 78º Distrito Policial (Jardins).