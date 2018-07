Em busca de mais frio, 30 mil turistas devem ir a Campos do Jordão A permanência das baixas temperaturas provocou maior procura dos turistas pela cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, 167 quilômetros a nordeste de São Paulo, onde a temperatura mínima na manhã desta sexta-feira foi de 4,2ºC. Os hotéis estão com 60% dos leitos reservados e, segundo a Secretaria Municipal de Turismo, cerca de 30 mil pessoas devem visitar a cidade neste fim de semana. Nesta semana, a temperatura mínima na Serra da Mantiqueira chegou a 1,4ºC negativo, a menor registrada no ano. Por causa do frio, o sábado em Campos do Jordão amanhece com alta nebulosidade e camada fina de gelo sobre carros e ruas. De acordo com o Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) do Inpe a previsão é de que o frio continue pelo menos até terça-feira. ?A massa de ar frio e seco continua sobre o Estado, mas vai perdendo as características aos poucos, fazendo com que as temperaturas se elevem gradativamente?, informa o meteorologista Roberto Pereira. Para este sábado, as temperaturas em Campos estarão variando de 5ºC e 16ºC.