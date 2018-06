Em busca de um emprego Sem documentos coerentes, afastadas da escola e da família, travestis não têm lugar no mercado de trabalho. Boa parte vive da prostituição. Essa constatação levou a prefeitura do Rio a criar o programa Damas de inserção profissional para elas, sem que precisem abrir mão da personalidade feminina construída com hormônios, silicone e maquiagem. A cada quatro meses, cerca de 20 travestis e transexuais recebem uma bolsa mensal de R$ 240 para freqüentar o centro social municipal de Laranjeiras, na zona sul do Rio. Durante um mês, ouvem palestras com temas que vão de direitos civis até como se vestir no trabalho. Em seguida são encaminhadas para estágios de três meses. Desde 2004, 24 das 71 travestis que já estagiaram conquistaram empregos. Psicólogos também orientam as transgêneros diante de dúvidas simples, como qual banheiro devem usar no escritório. "O feminino, claro!", esclarece Majorie Marchi, de 33 anos, travesti que integrou a primeira turma do Damas e hoje é instrutora do projeto.