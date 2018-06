Em cada três, um vive em SP, Rio ou Minas Entre as 27 unidades da Federação, o ranking traz São Paulo (com 41,4 milhões), Minas (20 milhões) e Rio (16 milhões) concentrando 40,4% da população. O município mais populoso é São Paulo (11.037.593), seguido por Rio (6.186.710) e Salvador (2.998.056). Belo Horizonte, com 2,45 milhões, ocupava o 4.º lugar em 2000, mas a partir de 2007 caiu para sexto, atrás de Distrito Federal e Fortaleza. Excluindo as capitais, os mais populosos são Guarulhos (1,3 milhão), Campinas (1,1 milhão) e São Gonçalo (992 mil habitantes). Borá (SP) é o município com a menor população do País, estimada em 837 habitantes, 42 a mais que em 2000. Dos seis municípios que em 2000 tinham menos de mil habitantes, somente Borá e Serra da Saudade (MG), com 890, continuam nessa posição. A análise do IBGE é usada para cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios.