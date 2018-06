Em cana com o Baixinho! Nem o Dunga, parceiro de quarto na Copa de 1994, desfrutou de tamanha privacidade com Romário: os outros dois presos que, também por falta de pagamento de pensão alimentícia, passaram a noite com o Baixinho numa cela de delegacia vão agradecer o resto da vida às respectivas ex-mulheres pela oportunidade. Se não absolve ninguém em flagrante vacilo com os filhos, a companhia de Romário dá uma certa glamourizada no vexame de um pai na cadeia. Amanhã, no trabalho, todos vão querer saber o que eles conversaram antes de dormir. O ex-jogador estava tenso, normal ou nem aí? Calado, divertido ou danado da vida? Fez alguma confidência, entregou alguém, debochou do delegado, roncou? Os filhos vão depois contar aos coleguinhas que o pai, modéstia à parte, foi companheiro de cela do Romário. Duvido que alguém na escola tenha história melhor na volta das férias. CASAL 20 Não está rolando nada entre o filho mais novo de Michael Jackson e a pequena Maísa do SBT. O avô de Prince Michael II andou de fato ligando para o Silvio Santos, que não lhe deu atenção. O dono da emissora de TV que emprega a apresentadora mirim não quer mais problemas com o Juizado de Menores. Segurança em primeiro lugar O Senado teve bons motivos para abrir dia desses licitação visando à contratação de 239 novos seguranças para o Congresso. Do jeito que o povo anda irritado com os políticos, melhor que se protejam mesmo. Iguais em tudo Tânia Bulhões é a Eliana Tranchesi da vez. Quem será a próxima mulher de negócios investigada por fraude financeira e fiscal? A sequência, no caso, é passo fundamental na consolidação da emancipação feminina. Dica Está na moda falar mal da TV Brasil, mas você já viu o programa Samba na Gamboa (toda terça, às 19h30), com apresentação do cantor Diogo Nogueira? Não perca! Patrimônio familiar Cristina Kirchner está toda prosa! Adora que olhem pra sua poupança. Depressão Amigos de Vanderlei Luxemburgo estão preocupados. O técnico não faz as unhas com uma profissional há mais de dez dias. Parece que perdeu a vontade, sei lá! Luxa, Muricy, Mancini, Parreira... De férias no Brasil, Joel Santana está horrorizado com o mercado de trabalho. Nunca na história deste país tantos técnicos do primeiro time ficaram sem emprego ao mesmo tempo. Desaparecido Por falar em técnico desempregado, cadê o Renato Gaúcho, caramba?!