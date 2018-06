Em conversa, traficantes ameaçam jogar granada em policiais Durante confronto entre policiais e traficantes no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, cinco pessoas morreram e quatro inocentes foram atingidos por balas perdidas nesta terça-feira, 6. O repórter fotográfico Fabio Motta gravou uma conversa centre os traficantes durante o confronto no Complexo do Alemão. Em um dos trechos, eles ameaçam jogar granada contra os policiais que participam da operação: "Quem tá na ladeira ainda é eles...eles tá pedindo pra jogar granada neles, né? Eles tá pedindo isso. Se eles tá pedindo, então eles vai ter então. Eles vai receber granada então. Tou falando, ladeira não é de brincadeira, irmão". Na operação, a polícia também encontrou um paiol do tráfico de drogas com cerca de 30 mil balas de fuzil. A Secretaria de Segurança Pública informou que o número é maior do que o disponível no estoque da Polícia Militar do Rio.