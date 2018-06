Em Cuiabá, Serra volta a criticar Bolívia

O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, voltou a culpar o governo da Bolívia pela entrada de cocaína no Brasil. Disse que "o governo boliviano é conivente com a exportação de drogas para o Brasil", o que "acaba com a vida de nossos jovens".

Em relação ao financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a construção de uma rodovia em território boliviano, o ex-governador de São Paulo defendeu que o governo brasileiro exija como contrapartida o controle sobre o tráfico de drogas.

Serra participou ontem à tarde, em Cuiabá, do lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), ao governo do Estado. No encontro com lideranças do PSDB, PTB e DEM um dos temas abordados foi a permeabilidade e a necessidade de reforçar a segurança dos 710 km de fronteira seca de Mato Grosso.

Em discurso, Serra destacou como áreas principais de sua proposta de governo segurança, saúde e educação. Durante o ato político, ele recebeu o apoio de parte dos militantes do PPS, que no Estado está dividido entre as candidaturas de Wilson Santos e Mauro Mendes, que pleiteia o governo pelo PSB.

Apoio. O tucano disse ter conversado sobre a situação do PPS em Mato Grosso com o presidente do partido, Roberto Freire. Freire teria garantido ao pré-candidato o apoio do partido em MT.Serra repetiu que o fato de ainda não ter sido escolhido um candidato a vice não o "angustia". "Com certeza em junho, teremos", disse.