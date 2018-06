Em culto da Universal, jovens marcham, batem continência e se dizem "prontos para a batalha"

Atualizado às 9h35 do dia 3/3/2015

SÃO PAULO - Um vídeo publicado pela Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) do Ceará na internet mostra um grupo de jovens marchando, batendo continência e gritando que estão "prontos para a batalha" durante um culto realizado em Fortaleza.

Os jovens fazem parte de um programa da igreja chamado Gladiadores do Altar, voltado à preparação de rapazes de "diversas idades para servir a Deus no Altar", segundo informa o próprio site da Iurd. O programa, que é ligado à Força Jovem Universal, foi lançado no ano passado.

"O projeto realiza reuniões semanais com os rapazes que estão dispostos a abrir mão de suas vidas para que outras pessoas sejam ajudadas, cumprindo assim o que Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura", diz o site da Universal.

A igreja publicou o vídeo no Facebook no dia 15 de fevereiro e até o fechamento desta reportagem tinha mais de 921 mil visualizações. As imagens não estão mais disponíveis no YouTube na manhã desta terça-feira, 3, pois foram bloqueadas pela Universal com base nos direitos autorais. Na gravação, dezenas de rapazes surgem marchando até o pé do altar, onde fazem uma espécie de juramento, no qual afirmam que "estão prontos para a batalha".

"Graças ao Senhor hoje estamos aqui prontos para a batalha, e decididos a Te servir. Somos gladiadores do seu altar. Isso é uma decisão. Todos os dias enfrentamos o inferno confiantes em Sua santa proteção", gritam os jovens. Ao fim do discurso, perguntados pelo condutor do juramento "o que os gladiadores querem?", eles respondem em coro: "O altar, o altar, o altar".

O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) postou uma foto dos Gladiadores do Altar perfilados em seu perfil do Instagram, com um texto no qual se diz chocado com a "milícia" que, segundo ele, vem sendo formada pelo fundamentalismo religioso do País.

"O fundamentalismo cristão no Brasil tem ameaçado as liberdades individuais, a diversidade sexual e as manifestações culturais laicas. Agora ele está formando uma milícia que, por enquanto, atende pelo nome de 'gladiadores do altar'", escreveu o parlamentar. "Quando começarem a executar os "infieis" e ateus e empurrar os homossexuais de torres altas como vem fazendo o fundamentalismo islâmico no Oriente Médio? Não é porque tem a palavra 'cristão' na expressão que o fundamentalismo cristão deixa de ser perigoso e não fará o que já faz o fundamentalismo islâmico."

Em seu site, a Universal publicou uma resposta às publicações de Jean Wyllys. "Ao tecer o comentário sobre os Gladiadores, ele contradisse sua própria afirmação, unindo seu ódio à burrice motivada e fez uma avaliação sobre um projeto do qual nada sabe a respeito, e sequer procurou saber antes de publicar tal injúria", escreveu a igreja.

Segundo a Universal, Gladiadores do Altar é um projeto de orientação e formação de jovens vocacionados para a propagação da fé cristã, que funciona desde janeiro de 2015.