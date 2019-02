Em cúpula histórica, papa Francisco diz que povo espera medidas concretas contra pedofilia

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco afirmou nesta quinta-feira, 21, que o “povo de Deus” espera “medidas concretas” contra a pedofilia, na abertura de uma cúpula histórica no Vaticano sobre o tema que abala a Igreja.

“Precisamos ser concretos”, disse o pontífice diante de cerca de 200 líderes da Igreja Católica de todo o mundo, depois de reconhecer que “o povo de Deus nos observa e espera não óbvias e simples condenações, e sim medidas concretas e eficazes”.

“Escutemos o grito das crianças que pedem justiça”, pediu o papa ao convidar patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e superiores religiosos a encarar a “praga dos abusos sexuais” cometidos por membros da Igreja. "Iniciemos nosso percurso armados de fé (...), de coragem e de concretização", disse ele.

Francisco quer mudar a mentalidade dos bispos em três dias de debates, discursos, reuniões intercaladas com orações, mas sobretudo com os depoimentos comoventes de vítimas de abusos sexuais.

"Peço ao Espírito Santo que nos ajude nestes dias a transformar este mal em uma oportunidade para tomar consciência e como purificação", afirmou. "Que a Virgem Maria nos ilumine para tentar curar as graves feridas que o escândalo da pedofilia provocou tanto aos pequenos como aos fiéis.”

O dia começou com um momento de oração, seguido por um vídeo com depoimentos de vítimas e palavras de introdução do papa.

Desde que explodiram os primeiros escândalos há 35 anos, a hierarquia da Igreja Católica adotou uma série de medidas preventivas, aprovou leis, pediu desculpas e anunciou condenações, mas sem conseguir acabar com o que é conhecido como "cultura de acobertamento". / AFP