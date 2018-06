Em 'despedida', mãe homenageia filho vítima do vôo 3054

Rosa Maria Vilhena Bastos, mãe do engenheiro Rospierre Vilhena, 33 anos, vítima do acidente com o Airbus da TAM, decidiu homenagear o filho em uma carta na qual lembra a convivência e faz um desabafo, 15 dias após a tragédia com o vôo 3054. Intitulada "Despedida de uma mãe" e dirigida ao filho morto, a carta foi publicada nesta quarta-feira, 1, pelo jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte. Na mensagem, ela reclama da companhia aérea e diz que se sente agredida pela "insensibilidade das autoridades". Rospierre trabalhava na Companhia de Tecidos Norte de Minas (Coteminas), empresa do vice-presidente da República, José Alencar. Ele era filho do vice-presidente industrial da companhia, Pedro Garcia Bastos Neto. Até a tarde de ontem (01), seu corpo ainda não havia sido identificado. "Toda mãe sabe que educa seu filho para a Vida, para o Mundo, mas todas nós temos a esperança de conviver com vocês até o término de nossa vida nesta terra. E eu não sou uma exceção. Rospierre, você foi fruto da união e do amor de Rosa e Pedro. Por isto decidimos que seu nome seria Rospierre (Ros + pierre), um nome diferente que você sempre prestigiou e aprovou (...)", recorda Rosa na carta, relatando momentos vividos com o filho mais velho. Ela relata também os "momentos trágicos e sofridos" quando assistiu pela TV a cobertura do acidente: "(...) com o coração apertado (apesar de saber que sua volta de Porto Alegre estava prevista para o dia seguinte), procurei saber mais notícias através da sua noiva Renata e de seus amigos na empresa em SP e em Moc (Montes Claros). Durante a madrugada do dia 18, após uma noite insone, tive então a confirmação de que você, terminando mais cedo seu trabalho, infelizmente estava entre as vítimas do acidente, ao ler seu nome na TV. Quase desfaleci, mas sabia que tinha de tomar providências, ser consciente, dar o remédio para a vovó, que também é sua madrinha, e dar-lhe a notícia. Momento muito difícil, mas fiquei serena e procurei ajudar aos demais familiares, a seu pai, que estava em Londres e que o tinha como companheiro de serviço e de lazer nos jogos de tênis, e seus irmãos mais novos que se amparavam nos seus conselhos e no seu afeto". Rosa diz na mensagem que não ficou satisfeita com a TAM. "Aqui, em Belo Horizonte, estou abandonada pela empresa que não nos dá qualquer informação". E faz um apelo pelo fim do caos aéreo: "Agrediu-me também a insensibilidade das autoridades que, pensando somente em seus interesses, demoraram a tomar providências e nunca apresentaram sentimentos a mim, e, pelo que sei, a nenhuma das demais famílias. (...) que a sua morte e de todos os outros não tenha sido em vão, e que finalmente as autoridades e pessoas de influência do país tomem providências, em todos os sentidos e não somente no tráfego aéreo, para evitar que outras mães e famílias brasileiras passem também pela sensação de falta e sofrimento que estamos passando".