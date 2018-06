Em discurso no rádio, Lula diz que levará programas sociais a outros países O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que, após o fim de seu mandato, pretende levar os programas sociais adotados em seu governo para países da América do Sul, da América Central, do Caribe e da África. A declaração foi feita no programa de rádio Café com o Presidente. "Penso que o acúmulo de experiências que nós vamos ter ao deixar a Presidência da República do Brasil não pode ficar apenas para nós, brasileiros", disse Lula. O presidente, cujo mandato se encerra em menos de seis meses, destacou que não levará "cartilha pronta" para outros países. "Obviamente que nós queremos é que as pessoas conheçam o que nós estamos fazendo, para adaptar, em função da realidade deles, os programas do jeito que eles entenderem que devam colocar em prática."