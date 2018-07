Em estado grave, aluna baleada é transferida de hospital A aluna da Universidade Estácio de Sá, baleada hoje de manhã no campus do Rio Comprido, na zona norte desta capital, foi transferida há pouco da Casa de Saúde Portugal para o Hospital Pró-Cardíaco. Luciana Gonçalves Novais, de 19 anos, levou um tiro na mandíbula e a bala lesionou a coluna cervical. Segundo a Casa de Saúde Portugal, que prestou os primeiros socorros, o estado de saúde da jovem é grave. O incidente aconteceu por volta das 9h30. O tiro teria sido disparado do Morro do Turano, que fica próximo à universidade. Por ordem do secretário de Segurança Pública do estado, Anthony Garotinho, a favela foi ocupada pela Policia Militar.