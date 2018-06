Em Florianópolis, chuva alaga bairros Uma chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, provocou alagamentos em Florianópolis, ontem, principalmente no norte da ilha. Segundo a Defesa Civil do Estado, o temporal provocou estragos também no município de Ponte Alta, na serra, onde mais de 500 casas foram destelhadas. Há previsão de mais chuvas nesta semana na região.